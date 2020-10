Coronavirus, Firenze: scoperta festa abusiva in un circolo privato con almeno cento persone (Di domenica 25 ottobre 2020) Una festa con almeno cento persone in un circolo privato è stata scoperta la notte scorsa dalla Polizia Municipale di Firenze. La pattuglia impegnata nei controlli mirati al rispetto delle normative anti contagio del Covid-19 si è resa conto che in un circolo nella zona Firenze Sud si stava per tenere una festa a invito con numerosi partecipanti. Gli agenti hanno chiesto rinforzi alla centrale operativa e insieme a una pattuglia dei carabinieri è stato effettuato un controllo presso il circolo. Sul posto il titolare che è stato sanzionato ai sensi del Dpcm sulle norme anticontagio. All’interno del locale, che è subito stato chiuso, sono ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) Unaconin unè statala notte scorsa dalla Polizia Municipale di. La pattuglia impegnata nei controlli mirati al rispetto delle normative anti contagio del Covid-19 si è resa conto che in unnella zonaSud si stava per tenere unaa invito con numerosi partecipanti. Gli agenti hanno chiesto rinforzi alla centrale operativa e insieme a una pattuglia dei carabinieri è stato effettuato un controllo presso il. Sul posto il titolare che è stato sanzionato ai sensi del Dpcm sulle norme anticontagio. All’interno del locale, che è subito stato chiuso, sono ...

È quanto ha scoperto stanotte la Polizia Municipale di Firenze. La pattuglia impegnata nei controlli mirati al rispetto delle normative anti contagio del Covid-19, come riporta una nota diffusa dal ...

