Chiusura alle 18? Il DPCM di oggi con il semi-lockdown (Di domenica 25 ottobre 2020) L'Italia chiusa alle 18: è questa l'ora in cui nel nuovo DPCM che entrerà in vigore da domani e la cui durata è fissata fino al 24 novembre prevede misure restrittive che riguardano la serrata di bar, ristoranti e locali pubblici alle 18, ma anche la Chiusura di cinema, teatri, palestre e piscine. Le feste e i banchetti sono vietati. E c'è la raccomandazione a non invitare i non conviventi in casa, amici e parenti. E a non spostarsi dal proprio Comune. Chiusura alle 18? Il DPCM con il semi-lockdown La Chiusura alle 18 di locali e ristoranti non ha trovato d'accordo i governatori che hanno scritto una lettera indirizzata al premier ...

