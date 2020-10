Campania | sale ancora il numero dei nuovi positivi | oltre 2500

(Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSfondata quotanella giornata di oggi in. Per l’esattezza icontagi sono 2590. C’è da registrare, comunque, l’elevatodi tamponi effettuati: 16906. Di seguito il bollettino dell’Unità di Crisi Regionale:del giorno: 2.590 di cui: Asintomatici: 2.445 Sintomatici: 145Tamponi del giorno: 16.906 Totale: 38.613 Totale tamponi: 860.203 ​Deceduti: 0 Totale deceduti: 571 Guariti: 173 Totale guariti: 9.322 ​Report posti letto Covid su base regionale: Posti letto di terapia intensiva attivati: 227​ Posti letto di terapia intensiva occupati: ...

La Regione Campania ha comunicato il nuovo bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 25 ottobre, che sale di 2.590 nuovi casi e zero decessi. L'atteso annuncio di Vincenzo De Luca sul rientro ...“I miei polmoni non funzionano più, li sento pieni d’acqua. Vorrei strapparmi dalla faccia questo bavaglio, ma se lo faccio crepo, perché da sola non ci riesco più a respirare”.