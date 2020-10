Cagliari-Crotone 4-2 LIVE | poker di Joao Pedro

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 ottobre 2020) Alla Sardegna Arena la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Sardegna Arena”si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi4-2 MOVIOLA 90’+1′ Giallo– Ammonizione per Benali che stende Ounas in ripartenza. 90′ Recupero – Vengono concessi quattro minuti di recupero. 89′ Sostituzione– Fuori Simy per Riviere. 88′ Doppia sostituzione– Spazio per Oliva che rileva Marin e per Faragò che sostituisce Zappa. 83′ GOAL ...