Borgo Mezzanone | “nessuna misura per gli invisibili” | Oumar | bracciante che vive in baracca | e gli altri Senza abitazione | senza residenza | senza medico di base | niente tutele per la salute come a marzo

Borgo Mezzanone, "nessuna misura per gli invisibili": Oumar, bracciante che vive in baracca, e gli altri

La situazione di Foggia, non l'unica riguardante i migranti. Tweet di Aboubakar Soumahoro: Oumar, bracciante invisibile, vive in una baracca a Borgo Mezzanone perché non può permettersi di affittare una casa. senza un'abitazione, non può avere residenza e medico di base. come a marzo, nessuna misura è prevista per tutelare la salute di Oumar e degli invisibili.

Ultime Notizie dalla rete : Borgo Mezzanone Borgo Mezzanone, "nessuna misura per gli invisibili": Oumar, bracciante che vive in baracca, e gli altri Noi Notizie Migrante aggredito nel ghetto di Borgo Mezzanone

L'uomo è stato operato d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia a causa di alcune ferite al volto e al cranio.

Gravi ferite al volto e alla testa, 40enne ricoverato ai Riuniti in gravi condizioni: vittima di un'aggressione sulla 'Pista'

L'uomo, senegalese di circa 40 anni, tra gli ospiti del ghetto di Borgo Mezzanone, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Sull'accaduto indaga la polizia. Il migrante è stato soccors ...

L'uomo è stato operato d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia a causa di alcune ferite al volto e al cranio.L'uomo, senegalese di circa 40 anni, tra gli ospiti del ghetto di Borgo Mezzanone, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Sull'accaduto indaga la polizia. Il migrante è stato soccors ...