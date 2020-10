Ballando con le Stelle | Rosalinda Celentano a cuore aperto | “Volevo morire | ma oggi…”

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 25 ottobre 2020) Mentre torna in pistacon le, è a sorpresa la figura dia prendersi la ribalta rispetto all’attesissima prestazione “seduta” di Elisa Isoardi. Il momento clou del recente episodio dello show è infatti arrivato nel momento della confessione aregalata alle telecamere dalla figlia di Adriano; al termine della propria esibizione, è stata proprio l’attrice a commuovere il pubblico, ringraziando ala trasmissione e Milly Carlucci per il ruolo avuto nel restituirle quella gioia andata perduta. Un racconto che inevitabilmente tocca il periodo drammatico del tumore all’utero la cui battaglia non è mai stata tenuta nascosta. La confessione di ...