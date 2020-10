Anche a Roma proteste contro il coprifuoco: appiccato il fuoco e scontri con la polizia. I video (Di domenica 25 ottobre 2020) Violenti disordini sono scoppiati ieri sera a Roma nel corso di una manifestazione contro le nuove restrizioni anti-Covid, organizzata dal partito di estrema destra Forza Nuova. Pochi minuti prima della mezzanotte, diversi manifestanti radunati in piazza del Popolo a Roma hanno iniziato un lancio di bombe carte verso le forze dell’ordine che avevano chiuso con i blindati via del Corso. I manifestanti hanno acceso Anche alcuni fuochi d’artificio e, al momento dell’intervento della polizia, si sono allontanati verso piazzale Flaminio. Sono stati incendiati alcuni cassonetti ed è stato urlato lo slogan: “contro la dittatura sanitaria e il coprifucoco”. La polizia riferisce che ci sarebbero dei fermati. I disordini di ... Leggi su tpi (Di domenica 25 ottobre 2020) Violenti disordini sono scoppiati ieri sera anel corso di una manifestazionele nuove restrizioni anti-Covid, organizzata dal partito di estrema destra Forza Nuova. Pochi minuti prima della mezzanotte, diversi manifestanti radunati in piazza del Popolo ahanno iniziato un lancio di bombe carte verso le forze dell’ordine che avevano chiuso con i blindati via del Corso. I manifestanti hanno accesoalcuni fuochi d’artificio e, al momento dell’intervento della, si sono allontanati verso piazzale Flaminio. Sono stati incendiati alcuni cassonetti ed è stato urlato lo slogan: “la dittatura sanitaria e il coprifucoco”. Lariferisce che ci sarebbero dei fermati. I disordini di ...

pdnetwork : Dopo Napoli i fascisti di FN sono scesi in piazza a Roma al grido di Stop dittatura sanitaria Dittatura che consen… - CarloCalenda : Sarebbe utile sapere se questo è il Piano A: cercare un’alleanza con i 5S anche a Roma. Una parola netta del… - RaiNews : Dopo Napoli disordini e scontri anche a Roma, durante la manifestazione di protesta organizzata dall'estrema destra… - hugmederek : RT @httpbenzoash: Anche a Roma ieri sera ci sono stati scontri per il coprifuoco che dura ben CINQUE ORE, ma si può sapere a voi che cazzo… - gaiagioiared : RT @ForzaNuova: #Roma, popolo in lotta contro #lockdown caricato brutalmente da polizia che impugna anche le pistole Fiore e Castellino sui… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Roma Roma, bombe carta e scontri a piazza del Popolo per la protesta dell'estrema destra: la polizia disperde i manifestanti Il Messaggero Roma, una città così spaventata dal Covid tra la bellezza e il silenzio

Viaggio nei luoghi simbolo della Capitale, assediata dalla paura del contagio e costretta a fare a meno di una delle sue storiche caratteristiche, la vita notturna. Le foto non regalano suggestioni ci ...

Rispetto e diversità. La sfida multiculturale delle organizzazioni internazionali

Il tema dell’eterogeneità culturale e delle conseguenze sulla nostra vita è sempre più cruciale per chi opera e riflette sui nuovi assetti delle grandi organizzazioni ...

Viaggio nei luoghi simbolo della Capitale, assediata dalla paura del contagio e costretta a fare a meno di una delle sue storiche caratteristiche, la vita notturna. Le foto non regalano suggestioni ci ...Il tema dell’eterogeneità culturale e delle conseguenze sulla nostra vita è sempre più cruciale per chi opera e riflette sui nuovi assetti delle grandi organizzazioni ...