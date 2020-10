Violenze in strada contro il lockdown, temete che la rivolta di Napoli possa diventare nazionale? (Di sabato 24 ottobre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

JiMINE95s : Se ci fosse un altro lockdown, io e la mia famiglia finiamo per strada. Non giustifico le violenze gratuite, ma sap… - Pasionaria_ : RT @SteAlbamonte: Sposo ogni parola dell'amica e collega Lucia #Goracci: Gravissime le #violenze in strada a #Napoli - con il #sindaco in… - MichelaRoi : RT @SteAlbamonte: Sposo ogni parola dell'amica e collega Lucia #Goracci: Gravissime le #violenze in strada a #Napoli - con il #sindaco in… - LoredanaSensi : RT @SteAlbamonte: Sposo ogni parola dell'amica e collega Lucia #Goracci: Gravissime le #violenze in strada a #Napoli - con il #sindaco in… - SteAlbamonte : Sposo ogni parola dell'amica e collega Lucia #Goracci: Gravissime le #violenze in strada a #Napoli - con il… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenze strada Napoli: centinaia in strada contro il coprifuoco di De Luca Ottopagine Covid: monta in strada protesta contro coprifuoco a Napoli

Petardi, fumogeni, forze dell’ordine in tenuta antisommossa. Tensione e atti violenti davanti alla sede della Regione Campania a Napoli in via Santa Lucia dove è in atto una delle manifestazioni contr ...

Una donna e le sue figlie aggredite per strada

Voghera, tre giovani in spedizione dal Piemonte per “punire” la fine di un rapporto sentimentale. Minacce, botte e arresti ...

Petardi, fumogeni, forze dell’ordine in tenuta antisommossa. Tensione e atti violenti davanti alla sede della Regione Campania a Napoli in via Santa Lucia dove è in atto una delle manifestazioni contr ...Voghera, tre giovani in spedizione dal Piemonte per “punire” la fine di un rapporto sentimentale. Minacce, botte e arresti ...