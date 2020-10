Sul più bello, dramedy a metà tra Amelie e La La Land: “Esorcizziamo la malattia con colori pop” (Di sabato 24 ottobre 2020) Intervista ad Alice Filippi, Ludovica Francesconi e Giuseppe Maggio, regista e protagonisti di Sul più bello, dramedy che sconvolge il genere "amore e malattia". Avete presente quei film in cui lei ama lui, lui forse ama lei, ma lei è malata? Si somigliano un po' tutti: in genere si piange tanto, ci sono i grandi gesti d'amore e l'atmosfera è molto seria e solenne. Sul più bello invece, pur non rinunciando alla combinazione "amore e malattia", sceglie di puntare sull'ironia e i dialoghi brillanti. Presentato alla 15esima Festa del Cinema di Roma, nella sezione Alice nella città, Sul più bello è in sala dal 21 ottobre. Tratto dall'omonimo romanzo di Eleonora Gaggero, questo film è diretto da Alice Filippi, che ha scelto di giocare ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 ottobre 2020) Intervista ad Alice Filippi, Ludovica Francesconi e Giuseppe Maggio, regista e protagonisti di Sul piùche sconvolge il genere "amore e". Avete presente quei film in cui lei ama lui, lui forse ama lei, ma lei è malata? Si somigliano un po' tutti: in genere si piange tanto, ci sono i grandi gesti d'amore e l'atmosfera è molto seria e solenne. Sul piùinvece, pur non rinunciando alla combinazione "amore e", sceglie di puntare sull'ironia e i dialoghi brillanti. Presentato alla 15esima Festa del Cinema di Roma, nella sezione Alice nella città, Sul piùè in sala dal 21 ottobre. Tratto dall'omonimo romanzo di Eleonora Gaggero, questo film è diretto da Alice Filippi, che ha scelto di giocare ...

