Sondaggi politici: cala la fiducia nel governo, bene Lega e Fdi (Di sabato 24 ottobre 2020) Sondaggi politici: ancora in calo la fiducia nel governo Conte, tra i partiti bene Lega e Fratelli d'Italia che raggiunge il 17%, giù il Pd Aumenta la percentuale degli italiani che reputa insufficienti le misure prese dal governo per contenere l'epidemia da coronavirus. Lo rileva il Sondaggio Monitor Italia, condotto da Tecne' per l'agenzia Dire (www.dire.it).

