Scontri a Napoli, Prefetto “azioni violente preordinate” (Di sabato 24 ottobre 2020) Napoli (ITALPRESS) – “Sono emersi elementi circa la presenza nella manifestazione di componenti estranee alle ragioni della protesta, attive in azioni violente preordinate”. E' quanto si legge in una nota della Prefettura di Napoli diffusa al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in merito agli Scontri avvenuti la notte scorsa nel capoluogo partenopeo. Il vertice è stato presieduto dal Prefetto Marco Valentini. Erano presenti il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, il procuratore di Napoli Giovanni Melillo ed i vertici delle forze dell'ordine. “La Procura della Repubblica di Napoli – prosegue la nota – ha già ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020)(ITALPRESS) – “Sono emersi elementi circa la presenza nella manifestazione di componenti estranee alle ragioni della protesta, attive in azionipreordinate”. E' quanto si legge in una nota della Prefettura didiffusa al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in merito agliavvenuti la notte scorsa nel capoluogo partenopeo. Il vertice è stato presieduto dalMarco Valentini. Erano presenti il sindaco diLuigi de Magistris, il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, il procuratore diGiovanni Melillo ed i vertici delle forze dell'ordine. “La Procura della Repubblica di– prosegue la nota – ha già ...

