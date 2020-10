Salvatores racconta l' Italia del lockdown | sembra ieri | ma è l' oggi

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 24 ottobre 2020) Programmato per essere un Amarcord, “Fuori era primavera - Viaggio nell’del”, secondo ‘film collettivo’ firmato da Gabrielecon il contributo spontaneo di migliaia dini,; diventato un film sull’di nuovo alle porte. Non memoria, ma attualità. In anteprima alla Festa del Cinema di Roma, esce subito in sala per poco, giusto il tempo di realizzare quanta distanza c’; tra il sogno di una vita normale dietro l’angolo e la realtà della seconda ondata di contagio.Quando– confinato in casa perché positivo al virus ma asintomatico, sta bene, l’ho sentito al telefono in queste ore- intraprese quest’avventura di ...