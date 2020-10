Ricadute pesantissime Conte prepara il coprifuoco nazionale | è scontro nel governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ilpresieduto da Giuseppeha tutta l'intenzione di applicare ilma lasciando libertà di spostamento per i cittadini. Stando alle indiscrezioni del Corriere della Sera,; questa l'ipotesi principale discussa nella riunione tra il premier e i capi delegazione: si attende il parere del Comitato tecnico scientifico, che; stato convocato d'urgenza dal ministro Roberto Speranza per una valutazione delle nuove restrizioni da inserire in quello che sarà il terzo Dpcm in neanche due settimane. Anche stavolta però sembra esserci unopiuttosto acceso tra le diverse anime del: in particolare fonti di Italia Viva fanno sapere che la ministra Teresa Bellanova si ...