Nuovo DPCM e restrizioni | stasera parla Conte

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 ottobre 2020)e nuove: sono davvero tanti i sacrifici che vengono chiesti agli italiani pernere l’aumento dei contagi. Per spiegarli, questa sera il Premier Giuseppe, salvo imprevisti, dovrebbere in diretta intorno alle ore 20:30. Come le precedenti volte, la conferenza stampa sarà visibile sia su tutte le emittenti televisive che attraverso la pagina ufficiale Facebook del Presidente del Consiglio. Potrete seguire le parole del Presidenteanche dalla nostra pagina. L’anticipazione della conferenza stampa diè stata rivelata dall’agenzia Adnkronos. Leggi anche: Coronavirus, ecco la bozza del: chiusura bar alle 18 e la domenica. Misure ...