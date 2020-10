Nuove regole processi civili fino al 31 ottobre: quali sono? (Di sabato 24 ottobre 2020) Le udienze a distanza continueranno anche nei prossimi mesi: l’emergenza coronavirus ha infatti spinto all’utilizzo delle Nuove tecnologie per un periodo di tempo prolungato, a tutela della salute di chi lavora nel settore giustizia e di chi come cittadino è, a vario titolo, coinvolto in questioni giudiziarie. Facciamo allora il punto sulle regole dei processi civili fino al 31 ottobre, sulla scorta delle più recenti novità normative in merito. Se ti interessa saperne di più su quando cambiare avvocato e come farlo nei processi, e i costi, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Si tratta di fatto di una estensione nel tempo delle misure introdotte in via sperimentale per lo svolgimento dei ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 24 ottobre 2020) Le udienze a distanza continueranno anche nei prossimi mesi: l’emergenza coronavirus ha infatti spinto all’utilizzo delletecnologie per un periodo di tempo prolungato, a tutela della salute di chi lavora nel settore giustizia e di chi come cittadino è, a vario titolo, coinvolto in questioni giudiziarie. Facciamo allora il punto sulledeial 31, sulla scorta delle più recenti novità normative in merito. Se ti interessa saperne di più su quando cambiare avvocato e come farlo nei, e i costi, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Si tratta di fatto di una estensione nel tempo delle misure introdotte in via sperimentale per lo svolgimento dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuove regole Le nuove regole per la movida: occhi puntati su tre piazze a Torino La Stampa Nuovo passaggio al servizio di Amazon

FIUME VENETO Il Comune ha approvato l'istituzione di un nuovo attraversamento pedonale in via Maestri del lavoro, aderendo a una richiesta di Amazon Italia Transport, che vuole modificare ...

Palestre in ansia: «Non chiudeteci»

È quello che dicono i titolari di palestre e centri di benessere fisico trevigiani dopo la nuova stretta che impone regole più stringenti per evitare l'accendersi di focolai d'infezione da Covid-19.

