"Nessuno lo sa". A Verissimo la confessione choc di Raoul Bova: "mia mamma e il Covid...", un dubbio troppo doloroso (Di sabato 24 ottobre 2020) Raoul Bova, insieme alla compagna Rocio Munoz Morales, è stato ospite di Verissimo condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin. L'attore ha parlato della morte della madre, che lo ha fortemente colpito. Una morte avvenuta all'inizio del Covid, e sulla quale ancora lui si pone molte domande. Bova ammette il dubbio che sua madre possa essere morta di Coronavirus, ha spiegato che è tutto è stato improvviso e non ha capito bene. “Potrebbe essere morta di Covid, Nessuno lo sa”, ha confessato Bova che poi ha rivelato che negli ultimi mesi ha avuto dei momenti molto difficili. Prima la morte del padre, poi la madre, situazioni che hanno fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020), insieme alla compagna Rocio Munoz Morales, è stato ospite dicondotto su Canale 5 da Silvia Toffanin. L'attore ha parlato della morte della madre, che lo ha fortemente colpito. Una morte avvenuta all'inizio del, e sulla quale ancora lui si pone molte domande.ammette ilche sua madre possa essere morta di Coronavirus, ha spiegato che è tutto è stato improvviso e non ha capito bene. “Potrebbe essere morta dilo sa”, ha confessatoche poi ha rivelato che negli ultimi mesi ha avuto dei momenti molto difficili. Prima la morte del padre, poi la madre, situazioni che hanno fatto ...

