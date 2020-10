“Mi Ritiro”, Federica Pellegrini e i problemi con il Covid-19 (Di sabato 24 ottobre 2020) Federica Pellegrini ha pianto quando ha saputo di avere il Covid-19. In testa le sono ronzati (e le ronzano) cattivi pensieri come lasciar perdere tutto e ritirarsi dalle competizioni. Ha provato a elaborare questa sorta di lutto raccontando se stessa sui social attraverso video-story quotidiane, condividendo emozioni senza alcun timore di mostrarsi così come il coronavirus l'ha conciata. Occhi rossi, faccia sofferente e un po' impaurita, espressione tirata per la stanchezza che le ha lasciato addosso il contagio, corrucciata per la rabbia. È la stizza che ti assale se ti capita quando meno te lo aspetti e nel momento meno opportuno. È la reazione furente che esplode quando ti accusano ingiustamente e hai solo voglia di urlare in faccia al mondo intero "idioti, tacete, non avete capito un c…". Le è ... Leggi su howtodofor (Di sabato 24 ottobre 2020)ha pianto quando ha saputo di avere il-19. In testa le sono ronzati (e le ronzano) cattivi pensieri come lasciar perdere tutto e ritirarsi dalle competizioni. Ha provato a elaborare questa sorta di lutto raccontando se stessa sui social attraverso video-story quotidiane, condividendo emozioni senza alcun timore di mostrarsi così come il coronavirus l'ha conciata. Occhi rossi, faccia sofferente e un po' impaurita, espressione tirata per la stanchezza che le ha lasciato addosso il contagio, corrucciata per la rabbia. È la stizza che ti assale se ti capita quando meno te lo aspetti e nel momento meno opportuno. È la reazione furente che esplode quando ti accusano ingiustamente e hai solo voglia di urlare in faccia al mondo intero "idioti, tacete, non avete capito un c…". Le è ...

