M5S, guerra contro Ciarambino per la linea pro De Luca: in arrivo poltrona in Regione

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È scontro nel M5S sulla linea da seguire dopo gli scontri di ieri sera. La maggioranza dei dei parlamentari vorrebbe affondare il colpo contro le misure draconiane di Vincenzo De Luca e schierarsi con cittadini e commercianti scesi ieri in strada. L'unica che invece vorrebbe tenere una linea morbida è Valeria Ciarambino, in procinto di assumere l'incarico di vicepresidente del Consiglio regionale. Nelle chat la Ciarambino è stata letteralmente massacrata per la posizione di avvicinamento a De Luca. Nessuno dei parlamentari però ha il coraggio di parlare e andare in contrasto con lei, fedelissima di Di Maio.

