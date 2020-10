Lazio-Bologna oggi: orario, tv, streaming, probabili formazioni, programma Serie A (Di sabato 24 ottobre 2020) Sarà un sabato sera di fuoco allo Stadio Olimpico di Roma. Alle ore 20.45, infatti, si sfideranno Lazio e Bologna in un match di grande importanza per la quinta giornata della Serie A 2020-2021. Le due squadre si presentano alla partita con una classifica da migliorare per un inizio di campionato davvero al di sotto delle attese. La Lazio (seppur reduce dalla splendida vittoria di martedì in Champions League contro il Borussia Dortmund) non ha che 4 punti in classifica, merito di una vittoria (a Cagliar) un pareggio (un sofferto 1-1 in casa contro l’Inter) e due ko (contro Atalanta e, soprattutto, il pesantissimo 0-3 di sabato scorso contro la Sampdoria). Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese. Il Bologna, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Sarà un sabato sera di fuoco allo Stadio Olimpico di Roma. Alle ore 20.45, infatti, si sfiderannoin un match di grande importanza per la quinta giornata dellaA 2020-2021. Le due squadre si presentano alla partita con una classifica da migliorare per un inizio di campionato davvero al di sotto delle attese. La(seppur reduce dalla splendida vittoria di martedì in Champions League contro il Borussia Dortmund) non ha che 4 punti in classifica, merito di una vittoria (a Cagliar) un pareggio (un sofferto 1-1 in casa contro l’Inter) e due ko (contro Atalanta e, soprattutto, il pesantissimo 0-3 di sabato scorso contro la Sampdoria). Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite diA TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese. Il, ...

