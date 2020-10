La fatica e il ciclo storico (Di sabato 24 ottobre 2020) La tappa decisiva del Giro d’Italia, da Alba alla vetta del Sestriere, parte monca. Mancano Colle dell’Agnello e Izoard, la montagna dove Bartali fece succedere un quarantotto al Tour del ‘48. I francesi incazzati, gli italiani, dal Monte Amiata a Gravina di Puglia, ancor di più, almeno quelli che scesero sulle barricate per l’attentato al Migliore, e ne ricevettero pallottole. Reduci dallo sciopero dei corridori di avant’ieri, viene da rammentarlo anche a questo proposito, Bartali, che non solo nell’epoca sua … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 24 ottobre 2020) La tappa decisiva del Giro d’Italia, da Alba alla vetta del Sestriere, parte monca. Mancano Colle dell’Agnello e Izoard, la montagna dove Bartali fece succedere un quarantotto al Tour del ‘48. I francesi incazzati, gli italiani, dal Monte Amiata a Gravina di Puglia, ancor di più, almeno quelli che scesero sulle barricate per l’attentato al Migliore, e ne ricevettero pallottole. Reduci dallo sciopero dei corridori di avant’ieri, viene da rammentarlo anche a questo proposito, Bartali, che non solo nell’epoca sua … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

zazoomblog : La fatica e il ciclo storico - #fatica #ciclo #storico - nnarziss : madonna vorrei leggere tutti i libri del ciclo dell’area x ma per quanto mi interessi il concept faccio una fatica assurda a leggerli - maxs4rblue : RT @napolista: Basta scaramanzie. Se non è questa una squadra scudetto, diteci cos’é Con #Gattuso s’apre un altro ciclo “aperturista”. Ness… - appartenersi : Ora, all'età di 24 anni, ho chiuso il ciclo di interventi per sempre. Oggi ho un'armatura che con tanta fatica e la… - napolista : Basta scaramanzie. Se non è questa una squadra scudetto, diteci cos’é Con #Gattuso s’apre un altro ciclo “aperturis… -