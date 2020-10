Inzaghi motiva il forfait di Iago Falque | “Napoli stratosferico ma nel calcio…”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Aria di derby soffia sul Sannio. Il Benevento scenderà in campo domani pomeriggio (ore 15) per affrontare il Napoli. I giallorossi di Pippoospiteranno la formazione guidata da Gennaro Gattuso. A presentare il match del Ciro Vigorito è lo stesso tecnico della Strega, intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa. Carattere – Il coraggio non dovrà mai mancarci, in queste partite non abbiamo nulla da perdere e dobbiamo utilizzarle per crescere. Ho visto miglioramenti, a Roma abbiamo fatto una grandissima partita e questo mi lascia tranquillo e sereno. Sono partite quasi impossibili ma noi dobbiamo provare a tenerle aperte come è stato a Roma, poi gli episodi ci sono girati contro ma sono molto felice di vedere una squadra che ha coraggio, fiducia e voglia. Napoli – Giochiamo ...