In arrivo il bonus INPS per studenti: fino a 1000 euro (Di sabato 24 ottobre 2020) Il costo dell'istruzione per alcune famiglie continua ad essere proibitivo, soprattutto in questo periodo di crisi economica che, anche a causa della pandemia in corso, sta attanagliando l'Italia. Per supportare le famiglie con figli studenti, quindi, si sta pensando ad un bonus proprio per gli studenti che potrebbe arrivare fino a 1000 euro. bonus studenti fino a 1000 euro Si tratta di una misura che non è ancora in vigore ma che potrebbe essere inserito a breve e la cui erogazione dovrebbe essere interamente gestita dall'INPS. Ci atteniamo alle anticipazioni trapelate fino ad ora che fanno sapere che tale bonus, ...

