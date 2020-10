Il terribile protocollo svizzero: niente rianimazione per gli anziani se i letti scarseggiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Ha fatto e farà sicuramente discutere l'applicazione del protocollo medico applicato dalla Svizzera, con i contagi in aumento, per affrontare l'eventuale sovraffollamento delle terapie intensive. Le ... Leggi su globalist (Di sabato 24 ottobre 2020) Ha fatto e farà sicuramente discutere l'applicazione delmedico applicato dalla Svizzera, con i contagi in aumento, per affrontare l'eventuale sovraffollamento delle terapie intensive. Le ...

LucianoRomeo9 : RT @globalistIT: - ladyrosmarino : RT @globalistIT: - globalistIT : - CiaoKarol : La terribile decisione. In Svizzera rianimazione negata agli anziani in caso di sovraffollamento: Con un’impennata… - TraviMonica : @MarabottiMarco Non proprio, il protocollo svizzero, non ancora adottato, parla di ultra85enni senza pregressi e ul… -

Ultime Notizie dalla rete : terribile protocollo Il terribile protocollo svizzero: niente rianimazione per gli anziani se i letti scarseggiano Globalist.it Il terribile protocollo svizzero: niente rianimazione per gli anziani se i letti scarseggiano

Il medico può decidere di non accogliere persone che hanno un'età superiore agli 85 anni o 75 anni con malattie ...

La Svizzera nega la rianimazione agli anziani malati di Covid? No

La Stampa ha pubblicato un articolo di Fabio Poletti (copia permanente qui) che cita il protocollo di triage svizzero da adottare in caso di esaurimento delle risorse mediche. L'articolo è stato ripre ...

Il medico può decidere di non accogliere persone che hanno un'età superiore agli 85 anni o 75 anni con malattie ...La Stampa ha pubblicato un articolo di Fabio Poletti (copia permanente qui) che cita il protocollo di triage svizzero da adottare in caso di esaurimento delle risorse mediche. L'articolo è stato ripre ...