I fatti di Napoli e le tensioni tra istituzioni preoccupano il Quirinale (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - La parola d'ordine è "coesione": tra i livelli istituzionali e nelle realtà sociali e produttive del Paese. Le ceneri degli scontri di Napoli non si sono ancora posate quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella appare in video per portare il suo saluto all'Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Montani. Il messaggio è chiaro: le istituzioni devono rimanere coese e collaborare per fronteggiare la crisi pandemica e quella economica che porta con sè. Certamente, al capo dello stato non devono essere sfuggite le tensioni tra governo centrale, Regioni e Comuni che hanno preceduto e accompagnato il varo del decreto del presidente del consiglio dei ministri con le misure mirate contro il virus. Misure che, in alcuni casi, i sindaci hanno fatto capire di non poter ...

