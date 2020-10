Hunter Tylo | che ne è della Taylor di Beautiful | età | 3 mariti | figlio morto | tumore della figlia Una vita complicata

Leggi su tuttivip

(Di sabato 24 ottobre 2020) Se siete veri fan dil’avrete conosciuta persino nei panni di fantasma.Hayes,di, è entrata ed uscita talmente tante volte dalla soap opera, che gli sceneggiatori non sapevano più cosa inventarsi. La sua interprete,(in realtà Deborah Jo), ha debuttato innel 1990 e la prima pausa dalle telecamere è arrivata quattro anni più tardi, per poi riprendere già pochi mesi dopo. Sembrava filare tutto liscio finché nel 1996ha lasciato ancora il set, perché scelta per Melrose Place. Quel progetto è poi andato in fumo visto che l’attrice è rimasta incinta. La donna quindi ...