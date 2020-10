Hoedt guarda avanti: "Lazio più forte del Bruges, ma dipenderà da noi" (Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA - È tornato alla Lazio , Wesley Hoedt. E piano piano si sta riprendendo il suo spazio in difesa. Il difensore olandese, nel post partita dell'Olimpico, ha analizzato la vittoria contro il Bologna ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA - È tornato alla, Wesley. E piano piano si sta riprendendo il suo spazio in difesa. Il difensore olandese, nel post partita dell'Olimpico, ha analizzato la vittoria contro il Bologna ...

ROMA - È tornato alla Lazio, Wesley Hoedt. E piano piano si sta riprendendo il suo spazio in difesa. Il difensore olandese, nel post partita dell’Olimpico, ha analizzato la vittoria contro il Bologna ...

