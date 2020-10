Highlights e gol Genoa-Inter 0-2 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ildei gol e deglidi, match valevole per la quinta giornata del campionato di. A Marassi i ragazzi di Antonio Conte vincono la partita nella ripresa grazie alle reti di Romelu Lukaku e di Danilo D’Ambrosio: con questo successo volano a dieci punti in classifica, a -2 dal Milan capolista. LE PAGELLE E I VOTI

Pall_Gonfiato : #Samp, 3 schiaffi alla Dea e terza vittoria consecutiva in #A. #Gol e #highlights - calciotoday_it : ???Gli HIGHLIGHTS e la SINTESI di #GenoaInter 0-2 - sportli26181512 : Lorient-Marsiglia 0-1: Nella ottava giornata della Ligue 1, vittoria esterna per l'Olympique Marsiglia. Sul terreno… - sportli26181512 : St. Johnstone-Dundee United 0-0: Pareggio senza reti tra St. Johnstone e Dundee United. Finisce 0-0 il match della… - codeghino10 : RT @SkyTG24: Atalanta-Sampdoria 1-3: video, gol e highlights della partita di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...Nella ottava giornata della Ligue 1, vittoria esterna per l'Olympique Marsiglia. Sul terreno 'nemico', la squadra di André Villas-Boas ha sconfitto il Lorient di misura decisivo il gol di Balerdi al 5 ...