Giro d’Italia 2020, pagelle di oggi: altro show di Dennis. Che sfida tra Geoghegan Hart e Hindley, di grinta Almeida (Di sabato 24 ottobre 2020) pagelle VENTESIMA TAPPA Giro D’ITALIA 2020 Tao Geoghegan Hart, voto 9: si prende la vittoria di tappa e la (quasi) vetta della classifica generale. Sfrutta il lavoro di un Dennis eccezionale e prevale in volata su Hindley. Difficile chiedere di più da questa mostruosa ventesima tappa. Il britannico è cresciuto tantissimo con il passare dei giorni e domani può davvero chiudere la pratica andandosi a prendere il Trofeo Senza Fine. Jai Hindley, voto 9: ruolo di rimessa il suo. Non poteva attaccare prima, con un compagno di squadra in Maglia Rosa, poi è ovviamente rimasto con il duo INEOS Grenadiers, dimostrando una gran condizione. Ci ha provato più volte a staccare Geoghegan ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020)VENTESIMA TAPPAD’ITALIATao, voto 9: si prende la vittoria di tappa e la (quasi) vetta della classifica generale. Sfrutta il lavoro di uneccezionale e prevale in volata su. Difficile chiedere di più da questa mostruosa ventesima tappa. Il britannico è cresciuto tantissimo con il passare dei giorni e domani può davvero chiudere la pratica andandosi a prendere il Trofeo Senza Fine. Jai, voto 9: ruolo di rimessa il suo. Non poteva attaccare prima, con un compagno di squadra in Maglia Rosa, poi è ovviamente rimasto con il duo INEOS Grenadiers, dimostrando una gran condizione. Ci ha provato più volte a staccare...

