Giro d’Italia 2020, il lavoro di squadra della Ineos e un Dennis sontuoso. Dopo Thomas sembrava tutto finito… (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 della Ineos Grenadiers sembrava finito sull’Etna. Il destino della squadra inglese si è completamente trasformato in ventiquattro ore, dalla caduta balorda di Geraint Thomas durante il trasferimento verso Enna al ritiro del gallese a causa della conseguente frattura del bacino; invece la ex Sky, memore della lezione avuta all’ultimo Tour de France, si è inizialmente ‘riciclata’ come cacciatrice di tappe. Filippo Ganna si è imposto come protagonista, imbattibile a cronometro e nel mezzo la vittoria da fuggitivo della quinta tappa a Camigliatello Silano, dedicandola proprio al capitano; nel mezzo, il successo di Jhonatan Narvaez a ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Ild’ItaliaGrenadiersfinito sull’Etna. Il destinoinglese si è completamente trasformato in ventiquattro ore, dalla caduta balorda di Geraintdurante il trasferimento verso Enna al ritiro del gallese a causaconseguente frattura del bacino; invece la ex Sky, memorelezione avuta all’ultimo Tour de France, si è inizialmente ‘riciclata’ come cacciatrice di tappe. Filippo Ganna si è imposto come protagonista, imbattibile a cronometro e nel mezzo la vittoria da fuggitivoquinta tappa a Camigliatello Silano, dedicandola proprio al capitano; nel mezzo, il successo di Jhonatan Narvaez a ...

giroditalia : ???The extraordinary feat of @cernyjosef. Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! ???L'impresa di… - giroditalia : ?? Giro d'Italia | Stage 19 ?? @cernyjosef ???? - @CCCProTeam ?? @VCampenaerts ???? - @NTTProCycling ?? @SunJjak ???? -… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - centroempleotoc : RT @giroditalia: ?? Check out the best photos from the 2020 Giro d'Italia Stage 20 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa 20 del G… - AngryMatilda : RT @ProCyclingStats: STARTORDER 103rd #Giro d'Italia (2.UWT) Stage 21 (ITT) » Cernusco sul Naviglio › Milan (15.7k) -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Giro d’Italia, Cerny vince la 19ª tappa. Kelderman in rosa. Vegni: «Qualcuno pagherà per la frazione... Corriere della Sera