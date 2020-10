GFVIP, Balotelli entra nella casa: le parole offensive per Dayane Mello (Di sabato 24 ottobre 2020) C’era molta attesa per l’ospitata di Mario Balotelli all’interno della casa del Grande Fratello Vip, il calciatore molto affezionato al fratello Enock, attualmente inquilino del reality, non ha però potuto fare a meno di mostrarsi per quello che è. Non a caso nella conversazione incoraggiante tenuta in giardino nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, Balotelli si è rivolto anche agli altri concorrenti della casa, in particolare ha fatto una battuta decisamente infelice a Dayane Mello. La modella che sin dall’inizio si è detta molto affezionata all’attaccante ha dovuto subire in modo imbarazzate la battuta decisamente maschilista di Balotelli, irrigidendola in un modo tale da non ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 24 ottobre 2020) C’era molta attesa per l’ospitata di Marioall’interno delladel Grande Fratello Vip, il calciatore molto affezionato al fratello Enock, attualmente inquilino del reality, non ha però potuto fare a meno di mostrarsi per quello che è. Non a casoconversazione incoraggiante tenuta in giardino nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid,si è rivolto anche agli altri concorrenti della, in particolare ha fatto una battuta decisamente infelice a. La modella che sin dall’inizio si è detta molto affezionata all’attaccante ha dovuto subire in modo imbarazzate la battuta decisamente maschilista di, irrigidendola in un modo tale da non ...

