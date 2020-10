GF Vip, Zorzi e Oppini: confronto e “insinuazioni” su Stefania Orlando, ecco cosa è successo dopo la diretta (VIDEO) (Di sabato 24 ottobre 2020) L’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi ha subìto una brutta battuta d’arresto. Il VIDEO mandato in onda con protagonista il figlio di Alba Parietti alle prese con una presunta strategia, ha “costretto” l’influencer ad una decisione drastica: mandarlo in nomination del corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera. GF... L'articolo GF Vip, Zorzi e Oppini: confronto e “insinuazioni” su Stefania Orlando, ecco cosa è successo dopo la diretta (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 24 ottobre 2020) L’amicizia tra Francescoe Tommasoha subìto una brutta battuta d’arresto. Ilmandato in onda con protagonista il figlio di Alba Parietti alle prese con una presunta strategia, ha “costretto” l’influencer ad una decisione drastica: mandarlo in nomination del corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera. GF... L'articolo GF Vip,e “insinuazioni” sula) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : #GFVip, Zorzi e Oppini: confronto e “insinuazioni” su Stefania Orlando, ecco cosa è successo dopo la diretta (VIDEO… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, ancora scintille nella notte tra #TommasoZorzi e #FrancescoOppini: ecco cos’è successo dopo la puntata!… - trashina_ : RT @AlbiIndecente: Le nomination di Tommaso Zorzi sono in assoluto le nomination migliori che siano mai state fatte in 21 edizioni di GF tr… - preziosastweet : Ma quando ci fate entrare i nuovi vip soprattutto quello per Tommaso Zorzi - 25e82c1a95c1496 : RT @AlbiIndecente: Le nomination di Tommaso Zorzi sono in assoluto le nomination migliori che siano mai state fatte in 21 edizioni di GF tr… -