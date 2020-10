Formazioni ufficiali Psg-Digione | Ligue 1 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ledi Paris Saint Germain-, gara valevole per l’ottava giornata di. Dopo un inizio difficile, Neymar e compagni hanno trovato un’importante serie di vittorie e ora sono vicini al Lille capolista, distante solo due punti. Gli uomini di Thomas Tuchel vogliono rimediare alla sconfitta subita in Champions League contro il Manchester United. Al Parco dei Principi di Parigi il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21. LeParis Saint Germain: Rico, Dagba, Marquinhos, Diallo, Bakker, Rafinha, Danilo, Draxler, Sarabia, Kean, Neymar: Allagbe, Boey, Ecuele Manga, Panzo, Ngonda, Dina Ebimbe, Lautoa, Ndong, Balde, Konate, ...