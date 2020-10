Emergenza Covid, verso lo stop di palestre e chiusura anticipata dei locali (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Comitato tecnico-scientifico è stato convocato questo pomeriggio dal Ministro della Salute Roberto Speranza. All'interno della riunione potrebbero essere discusse alcune mi sure più stringenti per ... Leggi su globalist (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Comitato tecnico-scientifico è stato convocato questo pomeriggio dal Ministro della Salute Roberto Speranza. All'interno della riunione potrebbero essere discusse alcune mi sure più stringenti per ...

gualtierieurope : La decisione di alzare l’outlook dell’Italia assunta da Standard & Poor’s conferma la solidità delle misure eccezio… - TgLa7 : Sono il 15% - su 6.628 ad oggi attivi - i posti letto occupati in #terapiaintensiva per casi #covid Così dal repor… - ItaliaViva : Italia Viva ha chiesto di accelerare sulla riforma fiscale perché dopo l'emergenza sanitaria e quella economica cre… - CarloRienzi : RT @Codacons: Nonostante il #Covid19 sia con noi ormai da molti mesi, nonostante una successione di decreti di urgenza, il prolungamento de… - 24emilia : Emergenza Covid. Appello dei gruppi di maggioranza in Sala Tricolore ai cittadini reggiani | 24Emilia… -