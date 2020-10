De Sciglio | «Ero vicino al PSG Ma all’ultimo…»

(Di sabato 24 ottobre 2020) Mattia De, difensore del Lione in prestito dalla Juventus, ha svelato un retroscena di mercato. Le dichiarazioni Ai microfoni di Telefoot, Mattia Desi è espresso così sul suo mancato passaggio al PSG a gennaio. Le parole del difensore del Lione, in prestito dalla Juventus. «Non lo so perché. È vero che abbiamo parlato molto a gennaio. Erosì, ma all’ultimo momento, tra i due club, non c’era accordo definitivo. Quindi l’operazione è saltata». Leggi su Calcionews24.com

L'esterno classe '92 si è trasferito quest'estate dalla Juventus al Lione in prestito, ma in passato è stato vicino al Paris Saint Germain ...Lione ma in Ligue 1 avrebbe potuto indossare un'altra maglia: quella del Paris Saint-Germain. Lo conferma lo stesso difensore in un'intervista concessa a Téléfoot la Chaine : 'Perché l'OL e non il PSG ...