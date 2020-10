Covid, Confesercenti: “Con nuove misure si arriverà alla chiusura di 110mila attività” (Di sabato 24 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Riduzione di circa 5,8 miliardi di euro dei consumi delle famiglie. chiusura di altre 20 mila attività, portando da 90 a 110 mila le cessazioni di impresa previste quest’anno. A riferirlo è la Confesercenti, in seguito al nuovo dpcm. L’ipotesi di chiusure per la prima settimana di novembre, porterebbe ad una riduzione totale dei consumi … Covid, Confesercenti: “Con nuove misure si arriverà alla chiusura di 110mila attività” Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di sabato 24 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Riduzione di circa 5,8 miliardi di euro dei consumi delle famiglie.di altre 20 mila attività, portando da 90 a 110 mila le cessazioni di impresa previste quest’anno. A riferirlo è la, in seguito al nuovo dpcm. L’ipotesi di chiusure per la prima settimana di novembre, porterebbe ad una riduzione totale dei consumi …: “Consi arriveràdiattività” Impronta Unika.

