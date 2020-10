Coronavirus, l'avanzata dei contagi preoccupa la Puglia: 'Si deve uscire solo per lavorare, istruirsi o altre gravi necessità' (Di sabato 24 ottobre 2020) Ore di apprensione tra i politici di Capitanata. Test e tamponi a raffica dopo la positività di Fitto 25 settembre 2020 'Servono misure severe ovunque in Italia prima che i nostri ospedali siano ... Leggi su foggiatoday (Di sabato 24 ottobre 2020) Ore di apprensione tra i politici di Capitanata. Test e tamponi a raffica dopo la positività di Fitto 25 settembre 2020 'Servono misure severe ovunque in Italia prima che i nostri ospedali siano ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus avanzata Coronavirus, l'avanzata dei contagi preoccupa la Puglia: "Si deve uscire solo per lavorare, istruirsi o altre gravi necessità" FoggiaToday Coronavirus: Conte, messo alle strette, coinvolge anche l’opposizione. Riunione da remoto con i capogruppo

Dopo aver sempre rifiutato le proposte avanzate da Salvini e Meloni come irricevibili, il premier Conte, messo alle strette, consulta anche le opposizioni.

Governo prepara nuovo Dpcm. Coprifuoco, palestre e spostamenti tra Regioni: ecco le misure in arrivo

Ieri i nuovi casi di Covid-19 nel nostro Paese hanno sfiorato quota ventimila e il governo potrebbe accelerare su un nuovo Dpcm (forse in arrivo già nelle prossime ore) con misure più incisive.

