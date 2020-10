Coronavirus, la Svizzera e il protocollo con i criteri per decidere chi rianimare destinato ai medici (Di sabato 24 ottobre 2020) La Svizzera ha registrato 6.634 nuovi casi di Covid-19 e 10 morti nella giornata di ieri. Il Paese, in proporzione al numero di abitanti, registra molti più casi rispetto agli stati confinanti. L’incidenza nella Confederazione è di 495 contagi ogni 100.000 abitanti, solo la Francia, con 488 casi, si avvicina a questa soglia. Una situazione critica che in prospettiva, considerato l’andamento di tutta Europa Italia compresa, peggiorerà. L’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche e dalla Società Svizzera di medicina Intensiva, già durante la prima ondata della primavera scorsa, aveva elaborato un documento mai adottato finora sul comportamento da tenere in caso di “scarsità di risorse”. In cui si legge, come riporta La Stampa, che “al livello B, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Laha registrato 6.634 nuovi casi di Covid-19 e 10 morti nella giornata di ieri. Il Paese, in proporzione al numero di abitanti, registra molti più casi rispetto agli stati confinanti. L’incidenza nella Confederazione è di 495 contagi ogni 100.000 abitanti, solo la Francia, con 488 casi, si avvicina a questa soglia. Una situazione critica che in prospettiva, considerato l’andamento di tutta Europa Italia compresa, peggiorerà. L’Accademiadelle Scienze Mediche e dalla Societàdina Intensiva, già durante la prima ondata della primavera scorsa, aveva elaborato un documento mai adottato finora sul comportamento da tenere in caso di “scarsità di risorse”. In cui si legge, come riporta La Stampa, che “al livello B, ...

LaStampa : La Svizzera sceglie: rianimazione negata agli anziani malati di coronavirus - Corriere : In Svizzera rianimazione negata agli anziani malati di Covid. Record Usa: 83mila casi i... - BR_Sprecher : #DecisioneCF Il forte aumento delle infezioni da coronavirus è preoccupante. Oggi il Consiglio federale ha preso pr… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Svizzera e il protocollo con i criteri per decidere chi rianimare destinato ai medici - OmbraDuca : RT @Patty66509580: Coronavirus, la Svizzera e il protocollo con i criteri per decidere chi rianimare destinato ai medici -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Svizzera Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera UDC dice no ad accordo quadro

L'accordo rappresenta il tema più importante per la Svizzera, più ancora del coronavirus, gli ha fatto eco il consigliere nazionale zurighese Roger Köppel: a suo avviso l'intesa è un attacco frontale ...

Italia, Pronto soccorso presi d'assalto

In Italia i Pronto soccorso degli ospedali sono presi d'assalto da pazienti con sintomi da Covid-19. Lo ha affermato, sabato mattina, alla luce dei nuovi record di casi registrati nella Penisola negli ...

L'accordo rappresenta il tema più importante per la Svizzera, più ancora del coronavirus, gli ha fatto eco il consigliere nazionale zurighese Roger Köppel: a suo avviso l'intesa è un attacco frontale ...In Italia i Pronto soccorso degli ospedali sono presi d'assalto da pazienti con sintomi da Covid-19. Lo ha affermato, sabato mattina, alla luce dei nuovi record di casi registrati nella Penisola negli ...