Coronavirus, in Iran situazione al collasso: 192 città in stato di emergenza (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono circa 192 le città in Iran che sono state messe in stato di emergenza a causa del Coronavirus, altre 79 sono in stato di allarme La situazione legata all’epidemia da Coronavirus in Iran è praticamente al collasso. Secondo quanto riferito dall’Ansa, sono almeno 192 le città che sono poste in stato di emergenza. Altre … L'articolo Coronavirus, in Iran situazione al collasso: 192 città in stato di emergenza proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono circa 192 le città inche sono state messe india causa del, altre 79 sono indi allarme Lalegata all’epidemia dainè praticamente al. Secondo quanto riferito dall’Ansa, sono almeno 192 le città che sono poste indi. Altre … L'articolo, inal: 192 città indiproviene da Inews.it.

IGItalia : ?? #IGNEWS L’aggravarsi dell’emergenza #coronavirus e le accuse dell’intelligence #Usa su presunte interferenze di… - 11secon : #COVID19 - #MONDO L Iran non ha mai registrato così tanti nuovi casi di #contagio da #coronavirus, 5.616 in sole 24… - GiulioTerzi : Anche l'Iran può riconoscere Israele: parla Faezeh Hashemi, figlia dell'ex presidente Rafsanjani - VivMilano : RT @Asiablog_it: ??#CoronaVirus ???????? MORTI (in migliaia) al 20 ottobre 2020 ???NEL MONDO: 1.124 ????#USA: 225 ????#Brasile: 154 ????#India: 115… - AsiaNotizie : RT @Asiablog_it: ??#CoronaVirus ???????? MORTI (in migliaia) al 20 ottobre 2020 ???NEL MONDO: 1.124 ????#USA: 225 ????#Brasile: 154 ????#India: 115… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Iran In Iran è arrivata la terza ondata di Coronavirus Fanpage.it Covid: Iran, 192 città in stato di allerta

Almeno 192 città in Iran sono in stato di emergenza a causa del coronavirus e altre 79 in stato di allarme. Lo ha annunciato oggi il ministero della Sanità. Altre 335 persone sono morte portando il nu ...

Elezioni negli Stati Uniti, com’è andato l’ultimo dibattito fra Donald Trump e Joe Biden

I due candidati alla Casa Bianca si sono confrontati per l’ultima volta prima del voto. Dal clima al razzismo, quali sono le loro proposte.

Almeno 192 città in Iran sono in stato di emergenza a causa del coronavirus e altre 79 in stato di allarme. Lo ha annunciato oggi il ministero della Sanità. Altre 335 persone sono morte portando il nu ...I due candidati alla Casa Bianca si sono confrontati per l’ultima volta prima del voto. Dal clima al razzismo, quali sono le loro proposte.