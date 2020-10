Chiusura per le palestre, cinema e teatri, con bar e ristoranti aperti fino alle 18: la bozza del nuovo Dpcm (Di sabato 24 ottobre 2020) Mentre scriviamo già da diverse ore governo e regioni si stanno confrontando sul da farsi per arginare in modo efficace e, soprattutto nel più breve tempo possibile, questa terribile recrudescenza di nuovi contagi che sta angustiano il Paese. A quanto sembra, nell’ambito del vertice in corso è stata richiesta la presenza dei responsabili del Cts, per verificare l’eventuale ‘bontà’ delle ennesime – drastiche – misure, che ci si appresta a varare nel nuovo Dpcm. Tuttavia il ‘refrain’ è sempre lo stesso. Il governo è letteralmente terrorizzato dall’idea di dover decretare un secondo lockdown e, ‘rosicchiando’ qualche vantaggio qua e la, come vedremo sempre a discapito dei commercianti, al momento avrebbe optato per le chiusure anticipate. Fonti ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 ottobre 2020) Mentre scriviamo già da diverse ore governo e regioni si stanno confrontando sul da farsi per arginare in modo efficace e, soprattutto nel più breve tempo possibile, questa terribile recrudescenza di nuovi contagi che sta angustiano il Paese. A quanto sembra, nell’ambito del vertice in corso è stata richiesta la presenza dei responsabili del Cts, per verificare l’eventuale ‘bontà’ delle ennesime – drastiche – misure, che ci si appresta a varare nel. Tuttavia il ‘refrain’ è sempre lo stesso. Il governo è letteralmente terrorizzato dall’idea di dover decretare un secondo lockdown e, ‘rosicchiando’ qualche vantaggio qua e la, come vedremo sempre a discapito dei commercianti, al momento avrebbe optato per le chiusure anticipate. Fonti ...

AlbertoBagnai : La fobia del PD verso gli ospedali non si manifesta solo nello scomposto giubilo di Emiliano, Galli ecc. per la chi… - BrunoVespa : Se bar e ristoranti non rispettano le distanze,vanno chiusi. Se le rispettano non creano assembramenti e limitarne… - ShooterHatesYou : Cosa dirà Conte per giustificare la chiusura delle palestre? Dirà di aver mandato quelli dei servizi segreti in inc… - f_gualerzi : RT @jacopo_iacoboni: Solito irresponsabile metodo con cui - non si sa come - escono bozze di provvedimenti governativi di enorme gravità:… - euphvls : RT @ShooterHatesYou: Cosa dirà Conte per giustificare la chiusura delle palestre? Dirà di aver mandato quelli dei servizi segreti in incogn… -