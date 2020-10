Bologna, tampone positivo per Fenucci: è in isolamento (Di sabato 24 ottobre 2020) L’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci è risultato positivo al coronavirus. La nota ufficiale del club Il Bologna ha comunicato che l’amministratore delegato Claudio Fenucci è risultato positivo al coronavirus. Il dirigente non era a contatto con la squadra ed ora si trova in isolamento. LA NOTA DEL CLUB – «Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, è risultato positivo al tampone per Covid-19. Il dirigente rossoblu non fa parte del gruppo squadra, è asintomatico e si è subito messo in isolamento. Il felsinei affronteranno oggi la Lazio nel match delle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. L’ultimo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) L’amministratore delegato delClaudioè risultatoal coronavirus. La nota ufficiale del club Ilha comunicato che l’amministratore delegato Claudioè risultatoal coronavirus. Il dirigente non era a contatto con la squadra ed ora si trova in. LA NOTA DEL CLUB – «Claudio, amministratore delegato del, è risultatoalper Covid-19. Il dirigente rossoblu non fa parte del gruppo squadra, è asintomatico e si è subito messo in. Il felsinei affronteranno oggi la Lazio nel match delle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. L’ultimo ...

dvaldi1 : @passantedimezzo A Bologna non fanno più tampone a insegnanti che hanno studente malato. Mio figlio insegna in un l… - koku_turtle : RT @A_Macedonio: In #EmiliaRomagna per terminare la quarantena hai bisogno di avere una comunicazione dell'Ausl, ma da giorni Fabrizio non… - A_Macedonio : In #EmiliaRomagna per terminare la quarantena hai bisogno di avere una comunicazione dell'Ausl, ma da giorni Fabri… - marina_fortin : @CarloIntermite @pietroraffa @sbonaccini A Bologna ricevuta una mail domenica sera da Asl di via boldrini, lunedì m… - news_bologna : Scuola chiusa per Covid: 88 bimbi della materna Testi Rasponi a casa in attesa del tampone -