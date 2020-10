Benevento-Napoli | le probabili formazioni

(Di sabato 24 ottobre 2020) Domani alle 15 gli uomini di Gattuso saranno di scena aper provare a riscattare il passo falso europeao contro l’AZ. Ilcambia poco, potrebbe trovare spazio però Petagna al posto di Mertens per diseganre quello che sarebbe più un 4-4-2 dal punto di vista delle caratteristiche dei giocatori in campo. Suggestiva la sfida fra i fratelli Insigne. Ecco le(4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne R., Caprari; Lapadula.(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Ruiz; Lozano, Petagna, Insigne L.; Osimhen Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

