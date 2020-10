Belgio, coprifuoco anticipato alle 22 a Bruxelles (Di sabato 24 ottobre 2020) ANSA, - Bruxelles, OCT 24 - Nuova stretta a Bruxelles sulle misure di contenimento del coronavirus. Come già deciso in Vallonia, il coprifuoco si applicherà anche a Bruxelles a partire dalle 22 fino ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 ottobre 2020) ANSA, -, OCT 24 - Nuova stretta asulle misure di contenimento del coronavirus. Come già deciso in Vallonia, ilsi applicherà anche aa partire d22 fino ...

RobTallei : Da lunedì in Belgio chiusi per un mese bar e ristoranti, coprifuoco da mezzanotte alle 5. - SkyTG24 : Coronavirus, in Belgio bar e ristoranti chiusi per un mese e coprifuoco notturno - clikservernet : Covid, Belgio anticipa il coprifuoco alle 22. Record di contagi negli Usa: oltre 83mila in 24 ore. Positivo il pres… - Noovyis : (Covid, Belgio anticipa il coprifuoco alle 22. Record di contagi negli Usa: oltre 83mila in 24 ore. Positivo il pre… - Taxistalobbyst : RT @NoEvilHero: Morti per ogni milione di abitanti: Belgio 11milioni di abitanti, parlamento europeo: 918 Italia 60 milioni, mascherine, lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio coprifuoco Belgio, coprifuoco anticipato alle 22 a Bruxelles La Gazzetta del Mezzogiorno Covid, Belgio anticipa il coprifuoco alle 22. Record di contagi negli Usa: oltre 83mila in 24 ore. Positivo il presidente della Polonia

Record di contagi negli Usa, oltre 83mila infezioni in 24 ore – Gli Stati Uniti hanno registrato il picco record di contagi confermati in 24 ore. In un solo giorno, ci sono state oltre 83mila ...

A Bruxelles coprifuoco anticipato alle 22

Come già deciso in Vallonia, il coprifuoco si applicherà anche a Bruxelles a partire ... Le nuove regole saranno valide a partire da lunedì 26 ottobre fino al 19 novembre. Il Belgio ha registrato un ...

Record di contagi negli Usa, oltre 83mila infezioni in 24 ore – Gli Stati Uniti hanno registrato il picco record di contagi confermati in 24 ore. In un solo giorno, ci sono state oltre 83mila ...Come già deciso in Vallonia, il coprifuoco si applicherà anche a Bruxelles a partire ... Le nuove regole saranno valide a partire da lunedì 26 ottobre fino al 19 novembre. Il Belgio ha registrato un ...