Allarme nei pronto soccorso: "Attese di 5 giorni per chi ha il Covid". Bassetti: "La gente è terrorizzata" (Di sabato 24 ottobre 2020) Valentina Dardari L’Allarme del presidente della Simeu: “Situazione drammatica, malati Covid in attesa fino 3-5 giorni” Nei pronto soccorso la situazione è drammatica. A lanciare l’Allarme è Salvatore Manca, il presidente della Simeu, la Società italiana di medicina di emergenza urgenza. Manca ha spiegato all’Ansa che vi sono “fortissime criticità in tutte le Regioni. I pronto soccorso, in questi giorni, sono presi d'assalto da pazienti con sintomi da Covid-19 e ci sono file di ambulanze in attesa". Ha inoltre spiegato che stanno diventando un vero e proprio parcheggio per i pazienti che sono costretti a ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 ottobre 2020) Valentina Dardari L’del presidente della Simeu: “Situazione drammatica, malatiin attesa fino 3-5” Neila situazione; drammatica. A lanciare l’; Salvatore Manca, il presidente della Simeu, la Società italiana di medicina di emergenza urgenza. Manca ha spiegato all’Ansa che vi sono “fortissime criticità in tutte le Regioni. I, in questi, sono presi d'assalto da pazienti con sintomi da-19 e ci sono file di ambulanze in attesa". Ha inoltre spiegato che stanno diventando un vero e proprio parcheggio per i pazienti che sono costretti a ...

