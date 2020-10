Adua Del Vesco incinta al GF Vip? Lei nega ma poi svela: “Domani farò il test” (Di sabato 24 ottobre 2020) Adua Del Vesco potrebbe davvero essere incinta al Grande Fratello Vip? Ecco cosa ha detto la gieffina nella puntata di ieri Si continua a parlare della possibilità che Adua Del Vesco sia incinta al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nei giorni scorsi la gieffina nella casa più spiata d’Italia ha svelato di avere un ritardo, le altre concorrenti le hanno quindi consigliato di fare un test di gravidanza per stare più serena. Sul web si è parlato molto del fatto che Adua avesse chiesto giorni fa un test di gravidanza alla redazione del Grande Fratello Vip, la ragazza però non lo ha ancora fatto. La notizia sulla ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 24 ottobre 2020)Delpotrebbe davvero essereal Grande Fratello? Ecco cosa ha detto la gieffina nella puntata di ieri Si continua a parlare della possibilità cheDelsiaal Grande Fratello, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nei giorni scorsi la gieffina nella casa più spiata d’Italia hato di avere un ritardo, le altre concorrenti le hanno quindi consigliato di fare un test di gravidanza per stare più serena. Sul web si è parlato molto del fatto cheavesse chiesto giorni fa un test di gravidanza alla redazione del Grande Fratello, la ragazza però non lo ha ancora fatto. La notizia sulla ...

LolloR5 : RT @____Angii: Dayane continua a parlare male di Stefania con chiunque. Ora è in giardino a parlare male di Tommaso con Pierpaolo e a difen… - periodicodaily : Gravidanza per Adua Del Vesco o stress? ~ Spettacolo Periodico Daily #AduaDelVesco #GFVIP - martibored : RT @Giovannid_22: Chanel vs mercato del pesce change my mind. #adua #max #gfvip - Emily51639016 : RT @Giovannid_22: Chanel vs mercato del pesce change my mind. #adua #max #gfvip

