4 motivi per fare giardinaggio e trarne beneficio fisico e spirituale (Di sabato 24 ottobre 2020) Sempre maggiori studi sembrano dimostrare che fare del giardinaggio generi dei benefici alla nostra salute fisica e mentale. Proprio per tali motivi oggi vogliamo darvi 4 consigli per cui dovreste dedicare del tempo a questa salutare attività. Continuate a leggere per scoprirlo. 1. Migliora la tua vita È difficile non godersi la vita, quando si è completamente circondati da fiori, piante, ortaggi e alberi. Secondi alcuni studi dell’Università del Texas, le persone che praticano giardinaggio possiedono un livello maggiore di ottimismo e raggiungono livelli di felicità maggiori rispetto a chi non sfrutta questa attività. credit: pixabay/Free-Photos 2. Riduce il rischio di osteoporosi Ovviamente praticare del giardinaggio aiuta chiunque voglia perdere del ... Leggi su virali.video (Di sabato 24 ottobre 2020) Sempre maggiori studi sembrano dimostrare chedelgeneri dei benefici alla nostra salute fisica e mentale. Proprio per talioggi vogliamo darvi 4 consigli per cui dovreste dedicare del tempo a questa salutare attività. Continuate a leggere per scoprirlo. 1. Migliora la tua vita È difficile non godersi la vita, quando si è completamente circondati da fiori, piante, ortaggi e alberi. Secondi alcuni studi dell’Università del Texas, le persone che praticanopossiedono un livello maggiore di ottimismo e raggiungono livelli di felicità maggiori rispetto a chi non sfrutta questa attività. credit: pixabay/Free-Photos 2. Riduce il rischio di osteoporosi Ovviamente praticare delaiuta chiunque voglia perdere del ...

NicolaPorro : Sono tornate le #autocertificazioni. Ecco 8 motivi per cui possiamo dire di esserci rotti ?? - pietroraffa : Il paragone con marzo non regge. Per vari motivi. Il più banale? Abbiamo un intero inverno davanti. È così difficile da capire? - TgrPiemonte : #Coronavirus, anche in Piemonte divieto di spostamento dalle 23 alle 5, a eccezione di comprovate esigenze lavorati… - Virtus871 : RT @massimozampini: De Rossi si conferma De Rossi e paragona i negazionisti Covid a chi pensa che la Juve vinca per motivi oscuri. Ve lo di… - ilcorriereblog : -

Ultime Notizie dalla rete : motivi per Rugby - 5 motivi per seguire Leinster-Zebre Rugby OnRugby Fino a domenica l’ordinanza Rasero, aspettando lunedì il coprifuoco di Cirio

Dove non potè il sindaco, arriva la Regione: «Il Governatore Cirio ha fatto quello che avrei voluto fare io, ma non era nei poteri del sindaco. Quindi oggi dico che sono d’accordo con la decisione reg ...

Positivo, classe ‘isolata’ "Didattica a distanza"

Il caso all’Istituto comprensivo ‘John Lennon’ di Sinalunga. A Chianciano sono quattro i guariti del focolaio scolastico ...

Dove non potè il sindaco, arriva la Regione: «Il Governatore Cirio ha fatto quello che avrei voluto fare io, ma non era nei poteri del sindaco. Quindi oggi dico che sono d’accordo con la decisione reg ...Il caso all’Istituto comprensivo ‘John Lennon’ di Sinalunga. A Chianciano sono quattro i guariti del focolaio scolastico ...