Videomessaggio di Conte che fa il decisionista | «Pronti a intervenire in qualsiasi momento»

«Siamo ancora dentro la pandemia, dobbiamo tenere l'attenzione altissima. Forti dell'esperienza della scorsa primavera, dobbiamo Contenere il contagio. Puntando a evitare l'arresto dell'attività produttiva e lavorativa. Come pure la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici. Dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un Videomessaggio per il Festival del Lavoro 2020, sottolineando: «Condivido la crescente preoccupazione per l'aumento dei contagi a cui stiamo assistendo in questi giorni in tutta Europa e anche in Italia. Per evitare un nuovo lockdown generalizzato «dobbiamo rimanere vigili e prudenti. Pronti a intervenire nuovamente in qualsiasi momento».

E ancora una volta il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte interviene in un videomessaggio per il Festival del Lavoro 2020 per ribadire: "C'è crescente preoccupazione per l'aumento dei contagi in ...

Conte: 'Italia riparta da lavoro per riscatto collettivo'

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio per il Festival del Lavoro 2020. "Nella Legge di Bilancio - ha illustrato il presidente del Consiglio - abbiamo puntato su misure che ...

