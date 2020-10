Usa: per la CNN Biden vince l’ultimo dibattito (Di venerdì 23 ottobre 2020) Secondo la CNN, Biden avrebbe ricevuto il 53% delle preferenze. Il giorno seguente le accuse di Barack Obama, che lo ha rimproverato di non essere abbastanza posato e di non tenere un comportamento da presidente, Donald Trump, all’inizio del suo discorso, è apparso più moderato. Ma il tutto ha avuto breve durata, perché si è ben presto infuocato. Trump ha infatti puntato il dito contro Hunter Biden e i suoi presunti contatti illeciti, le email del figlio di Biden sulle quali sta al momento indagando l’FBI. “Tutte quelle mail, quelle orribili email sui soldi che tu e la tua famiglia stavate raccogliendo mentre tu eri vice presidente”, ha tuonato Trump. Non è mancata la risposta di Biden: “Io non ho preso un penny da nessuna fonte segreta ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Secondo la CNN,avrebbe ricevuto il 53% delle preferenze. Il giorno seguente le accuse di Barack Obama, che lo ha rimproverato di non essere abbastanza posato e di non tenere un comportamento da presidente, Donald Trump, all’inizio del suo discorso, è apparso più moderato. Ma il tutto ha avuto breve durata, perché si è ben presto infuocato. Trump ha infatti puntato il dito contro Huntere i suoi presunti contatti illeciti, le email del figlio disulle quali sta al momento indagando l’FBI. “Tutte quelle mail, quelle orribili email sui soldi che tu e la tua famiglia stavate raccogliendo mentre tu eri vice presidente”, ha tuonato Trump. Non è mancata la risposta di: “Io non ho preso un penny da nessuna fonte segreta ...

Ferraresi_V : C'è chi con la #ruspa fa vuota propaganda e chi la usa per abbattere le ville abusive dei criminali. Io sto dalla p… - HuffPostItalia : Usa 2020, la dichiarazione di Obama: 'Ho appena votato per Biden e Kamala Harris' (VIDEO) - fattoquotidiano : Usa, agente uccide 19enne afroamericano disarmato. “Ci hanno sparato per non aver fatto niente” - StampaFin : Usa 2020, per Cnn Biden vince il duello tv con Trump, per i social media primeggia la moderatrice Nbc Un sondaggio… - LaStampa : Usa: il figlio piange per la scuola a distanza, la foto fa il giro del Mondo -