Un Trump mai visto così, ma Biden non lo mette Ko: nell’ultimo dibattito vince la noia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Usa, l’ultimo dibattito tra Trump e Biden Se doveva essere il dibattito della svolta per il presidente Trump, il faccia a faccia che avrebbe cambiato le sorti di queste elezioni americane, beh, l’unica cosa che ha veramente trionfato ieri sera a Nashville, Tennessee, è stata la normalità. E a tratti la noia. Non fraintendetemi: finalmente gli americani hanno meritatamente assistito a un dibattito presidenziale vero e proprio, ordinato, decente, senza offese, senza urli, con delle idee e delle proposte da entrambe le parti, senza quel caos che aveva negativamente contraddistinto il precedente scontro, un paio di giorni prima che Trump annunciasse la sua positività al virus. Se qualcuno si aspettava una nuova lotta sporca, ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Usa, l’ultimotraSe doveva essere ildella svolta per il presidente, il faccia a faccia che avrebbe cambiato le sorti di queste elezioni americane, beh, l’unica cosa che ha veramente trionfato ieri sera a Nashville, Tennessee, è stata la normalità. E a tratti la. Non fraintendetemi: finalmente gli americani hanno meritatamente assistito a unpresidenziale vero e proprio, ordinato, decente, senza offese, senza urli, con delle idee e delle proposte da entrambe le parti, senza quel caos che aveva negativamente contraddistinto il precedente scontro, un paio di giorni prima cheannunciasse la sua positività al virus. Se qualcuno si aspettava una nuova lotta sporca, ...

