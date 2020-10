Tutti i film di Sofia Coppola (dal peggiore al migliore), per l’arrivo di «On the rocks» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sofia Coppola batte la sua nona regia con On the rocks (disponibile da oggi su Apple Tv +). Successore spirituale di Lost in Translation che la vede tornare a dirigere Bill Murray, dopo il film che portò entrambi agli Oscar e lo speciale natalizio di Neflix A Very Murray Christmas. L’acclamata 49enne regista firma una dramedy sulla complicata relazione padre-figlia, raccontando la storia di Laura (Rashida Jones) che decide di spiare il marito, presunto fedifrago, insieme al padre Felix (Bill Murray) per le strade di New York a bordo di una Giulietta Spider rossa. Pare che per scrivere la sceneggiatura di On the rocks, Sofia si sia ispirata al rapporto con suo papà Francis Ford Coppola. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sofia Coppola batte la sua nona regia con On the rocks (disponibile da oggi su Apple Tv +). Successore spirituale di Lost in Translation che la vede tornare a dirigere Bill Murray, dopo il film che portò entrambi agli Oscar e lo speciale natalizio di Neflix A Very Murray Christmas. L’acclamata 49enne regista firma una dramedy sulla complicata relazione padre-figlia, raccontando la storia di Laura (Rashida Jones) che decide di spiare il marito, presunto fedifrago, insieme al padre Felix (Bill Murray) per le strade di New York a bordo di una Giulietta Spider rossa. Pare che per scrivere la sceneggiatura di On the rocks, Sofia si sia ispirata al rapporto con suo papà Francis Ford Coppola.

Ultime Notizie dalla rete : Tutti film Tutti i film di Sofia Coppola (dal peggiore al migliore), per l’arrivo di «On the rocks» Vanity Fair.it Tutti i film di Sofia Coppola (dal peggiore al migliore), per l’arrivo di «On the rocks»

Da Bling Ring in coda alla classifica a Marie Antoinette nella cinquina, fino a le Vergini Suicide che si disputano il podio con Lost in Translation. Da oggi su Apple TV+ la nuova pellicola di Sofia C ...

IL GRANDE DITTATORE/ Così il film di Chaplin è diventato un capolavoro del cinema

Usciva ottant'anni fa nelle sale cinematografiche Usa il settimo film di Charlie Chaplin, uno dei più celebri dell'intera storia del cinema ...

