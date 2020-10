"Trump ha vinto: era deciso, puntuale, ben temperato". L'ultimo dibattito visto da Megyn Kelly (Di venerdì 23 ottobre 2020) Megyn Kelly, giornalista che su Fox News diventò famosa nel 2016 per i suoi vivaci scontri con Donald Trump ha il suo verdetto sul dibattito: “Trump ha vinto questo dibattito, facilmente. Biden non era affatto una forza. Trump era deciso, puntuale, ben temperato. Sicuramente ha aiutato se stesso, quando contava di più”. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020), giornalista che su Fox News diventò famosa nel 2016 per i suoi vivaci scontri con Donaldha il suo verdetto sul: “haquesto, facilmente. Biden non era affatto una forza.era, ben. Sicuramente ha aiutato se stesso, quando contava di più”.

